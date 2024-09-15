Çorum’da 18 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan hırsız 2 ayda 5 evi soydu.

Alınan bilgiye göre Kale, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallelerinde 5 ayrı adreste meydana gelen evden hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekiplerince yapılan 22 günlük çalışma sonrası, meydana gelen hırsızlık olaylarını 18 yıldır cezaevinde olan ve yaklaşık iki ay önce cezaevinden çıkan G.S.(37)'nin yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin Amasya ilinden otobüs ile Çorum'a geldiğinin tespiti üzerine harekete geçen polis ekipleri bölge trafik uygulama noktasında şüpheliyi bir otobüste yakalayarak gözaltına aldı.

G.S.'nin yapılan üst aramasında ve ikametinde yapılan aramalarda suça konu 11.240 TL para ve çok miktarda çalıntı eşya ele geçirildi.