Çorum'un Türkler Köyü’nde işçi servisinden düşerek ağır yaralanan kadın 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

26 Ağustos'ta soğan tarlasında çalışan işçileri köye getiren serviste bulunan Ayfer Aşıcı(48) hareket halindeki servis aracından yola düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil müdahaleye alınan Aşıcı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Aşıcı, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.