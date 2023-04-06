Çorum’un tanınmış simalarından, Güven Taşımacılık sahibi, Çorum Merkez Narlık Köyü nüfusuna kayıtlı Hamza Özdemir (61) hayatını kaybetti.

Evden eve taşımacılık hizmeti yapan Hamza Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Şemsi Özdemir’in eşi, 3 çocuk babası, Güfer, Hasan ve Hüseyin’in kardeşi olan Hamza Özdemir’in vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün (6 Nisan Perşembe) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Narlık Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.