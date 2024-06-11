“Demokrasi ve toplumsal barış için, halkın iradesine dokunma” temasıyla Özdoğanlar Kavşağı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda siyasi parti, sendika, dernek, kurum ve kuruluş temsilcisi destek verdi.

Basın açıklamasında Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapan Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, AKP iktidarının bir kez daha kayyum politikalarını devreye sokarak Hakkâri’de halkın iradesini gasp ettiğini söyledi.

“KAYYUMLARIN YOLSUZLUKLARI

MI KAPATILMAK İSTENİYOR?”

“Seçilenlerin yerine kayyum atamanın olağan hale getirildiği bir rejim inşa edilmek ve bu durum normalleştirilmek istenmektedir” diyen EMEP İl Başkanı Özünel, “Geçtiğimiz iki dönemde kayyum atanan yerel yönetimlerde ortaya çıkan zararın, yolsuzlukların, şatafatın, geriye bırakılan çarşaf çarşaf borçların, boşaltılan kasaların, jakuzili odaların kayyum zihniyetinin sonucu olduğunu biliyoruz. Çünkü en temel hukuk normları ayaklar altına alınarak belediyelere atanan kayyumlar kendilerini herhangi bir ilkeye, denetime, hukuki ve ahlaki kurala tabi görmemektedirler. Haliyle kayyum atayarak geçmiş dönemdeki yolsuzluklar mı kapatılmak isteniyor sorusu akıllara gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“KAYYUMLARDA YANDAŞLARA İHALE KIYAKLARI SIRADANLAŞTI”

Kayyum atanan belediyelerde yerel yönetim emekçilerinin çeşitli baskılara maruz kaldığını, muhalif siyasi kimlikteki çok sayıda emekçinin görevden alındığını söyleyen Özünel, ”31 Mart seçimleri sonrasında yeni seçilen yerel yönetimlerin açıklamalarından da anlaşılmaktadır ki, kayyum atanan belediyeler partili çalışanlarla doldurulmuş, parti yöneticilerine çalışmadıkları halde ödemeler yapılmış, yandaşlara ihale kıyakları sıradan hal almıştır.

Kayyumların yönettiği belediyelerde angarya ve keyfi çalıştırmalar olağanlaştırılmış, sendikal hak ve özgürlükler kriminal hale getirilmek istenmiştir. Bazı kayyumlar ise anayasayı hiçe sayarak imzalanan toplu sözleşmeleri dahi yok sayarak iptal etmişlerdir” dedi.

“ADAY OLMASINDA, SEÇİLMESİNDE, MAZBATA ALMASINDA HUKUKİ ENGEL YOK AMA…”

Aday olmasında, seçilmesinde, mazbata almasında herhangi hukuki engel olmadığı YSK tarafından da onaylanan kişinin seçimleri büyük bir farkla kazanmasından iki ay sonra hakkında dosya üzerine dosya olduğunun açıklanmasının inandırıcı olmadığını belirten Özünel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, halkın demokratik iradesine ipotek koymaya, yurttaşların demokrasiye ve seçimlere olan inancına darbe vurmaya hakkı yoktur.

Evrensel hukuk normlarına, AHİM içtihatlarına aykırı olan bu uygulamaların halkın büyük çoğunluğunun, hatta kendi kitlesinin vicdanında bile en son 31 Mart’ta açığa çıktığı üzere mahkûm edildiği açıktır.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak, başta üyelerimiz olmak üzere Hakkâri halkının iradesini, hak ve özgürlüklerini savunmaya ve dayanışma içinde olmaya, bu antidemokratik zihniyete karşı, kutuplaştırma ve düşmanlaştırma çabalarını aşarak, demokratik bir ülkeyi inşa etme mücadelemizi demokrasiden yana olan tüm kesimlerle yan yana gelerek sürdürmeye devam edeceğiz.

Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Hakkâri Belediye Başkanı serbest bırakılarak derhal görevine iade edilmelidir.”