Van’da yüzde 55,48 oranında oy alarak en yakın rakibi AKP Adayı Abdulahat Arvas’a karşı açık farkla kazanan Abdullah Zeydan’ın hakkının iktidar tarafından gasp edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Zeydan adaylık başvurusu için memnu haklarını geri almış ve bütün hukuki gereklilikleri tamamlamış ve başvurusu YSK tarafından kabul edilmişken, seçime iki gün ve mesai bitimine 5 dakika kala Adalet Bakanlığı idari bir yazıyla Zeydan’ın memnu haklarının tanınmasına itiraz etmiş, yetkili savcılık da bu yazıya itiraz ederek mahkemeye başvurmuş ve mahkeme de memnu haklar ile ilgili kararı geri alarak Zeydan’ın memnu hak talebini reddederek YSK’ya bildirmiştir. Mahkeme karar kesinleşmeden, hukuki süreçleri atlayarak YSK’ya direktif vermiştir.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a yapılan hukuksuz, keyfi ve halkın iradesinin önünü kesmeye, meşru hakları çiğnemeye yönelik bu tutum, seçim usulsüzlüklerinin devamıdır. Öte yandan yerel seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan ve tek adam rejimine karşı bir güvensizlik oyu veren halka karşı bir rövanş siyasetinin başlatılacağının da ilanıdır” denildi.

Halkın tercihine göz göre göre yapılan bu hukuk tanımazlığın sadece Van halkına yapılmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu, ülkedeki seçme ve seçilme hakkının, daha önce de örnekleri sıkça görülen, iktidar tarafından gasp edilmesi uygulamalarının, son seçimlerin ardından ilk adımıdır.

Halkın sandıkta ortaya koyduğu tercihleri tanımamanın somut bir örneği olan bu adım karşısında herkes ses yükseltmelidir. ‘Ben, devlet imkanlarını kullanarak güç yetirdiğim her şeyi yaparım’ anlayışının ürünü olan bu uygulamanın, gerekli düzeyde ses yükseltilmediği ve durdurulmadığı taktirde kendine yollar açacağı da kesindir.

Kayyum uygulaması son bulsun, halkın iradesine saygı gösterin!”

Editör: HABER MERKEZİ