Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, 2024 yılının ekonomik verilerini değerlendirerek, hükümetin ekonomik politikalarına sert eleştirilerde bulundu. Kuşcu, özellikle 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin, emekli maaşlarındaki zammın ve kamu görevlilerine yapılan artışların yetersiz kaldığını belirtti. Kuşcu, bu zamlara rağmen enflasyonun yüksekliği ve vergi artışlarının ekonomik sıkıntıları derinleştirdiğini ifade etti.

“KİRA VE VERGİ ARTIŞLARI ÇALIŞANLARI ZORLUYOR”

2024 yılı itibariyle kira artışlarının % 58, vergilerin ise % 200 oranında arttığını belirten Kuşcu, 2025 yılında yapılacak vergi artışlarının % 44,5 olacağını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılı enflasyonunun yıllık %44,38, ENAG'a göre ise %83,4 olduğunu dile getiren Kuşcu, enflasyon hedeflerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. “Bu haksız zamlar, 2025 yılı başlamadan bitmiştir” diyen Kuşcu, halkın alım gücünün her geçen gün eridiğini söyledi.

“ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI YETERSİZ”

2025 yılı için belirlenen asgari ücretin 22.104 TL olduğunu hatırlatan Kuşcu, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %15,75, memur ve memur emeklilerine yapılan %11,54 zammı da yetersiz buldu. Kuşcu, “Bu rakamlar, vatandaşlarımızın yaşam standartlarına uygun değil. AK Parti'nin halkın gerçeklerinden kopmuş olması, ekonomiyi doğru yönetememelerinin en büyük sebebidir” dedi.

“EKONOMİ YÖNETİMİNDE BAŞARISIZLIK VE ADALETSİZLİK”

Son yıllarda AK Parti'nin ekonomi yönetimindeki başarısızlıkları, vergi adaletsizliğini ve israfı artırdığını belirten Kuşcu, “İktidar, dar gelirli kesimi suçlayarak bu sorumluluğu onlara yıkıyor. Asgari ücrete, memura ve emekliye yapılan zamlar, enflasyonun gerisinde kalıyor. Vatandaş, adaletsiz bir sistemin kurbanı oluyor” diye konuştu.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Yeniden Refah Partisi'nin, AK Parti ile 14 Mayıs'ta imzaladığı 30 maddelik mutabakat metnine işaret eden Kuşcu, “Eğer AK Parti, bu mutabakata sadık kalsaydı, vatandaş bu kadar cezalandırılmayacaktı” dedi.

Ekonomik krize kalıcı çözüm bulmanın, üretimi artırmak, gelir dağılımında ve vergide adalet sağlamak olduğunu savunan Kuşcu, “Çözüm, erken seçimle yeni bir iktidarın işbaşına gelmesindedir. AK Parti'nin ekonomi anlayışı, Türkiye'nin sorunlarını çözemiyor” dedi.

“MİLLETİN UMUDU, YENİ BİR İRADE”

Türkiye’nin derin bir ekonomik buhran içinde olduğunu belirten Kuşcu, çözümün AK Parti’den geçmediğini vurgulayarak, “Milletimiz, bu kötü gidişata dur diyecek, yeni ve güçlü bir iradeye yönelmek istiyor. Yeniden Refah Partisi olarak, ekonomiyi düzeltebilecek ve halkımıza umut verebilecek bir liderlik vizyonuyla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kuşcu, erken seçim çağrısını yineleyerek, halkın 54. hükümet dönemindeki gibi başarılı bir yönetimi tercih edeceğini belirtti.

Editör: Haber Merkezi