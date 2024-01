TSO Başkanı Başaranhıncal’a nazik kabulleri için teşekkür eden Bölge Müdürü Şeker, kurum olarak müşterileri ve bölgeyi yakından tanımak adına ziyarette bulunduğunu kaydetti. Halk Bankası olarak kuruluştan bugüne her zaman KOBİ diye adlandırılan esnaf, tüccar ve sanayicinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Şeker: “Bankamızın he zaman önceliği Kobiler olmuştur. Bu açıdan baktığımızda Kobilerimizin bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odalarıyla var olan diyaloğumuzu geliştirmek ve ilişkilerimizi güçlendirmek bizim için çok önemlidir. Bu günde bölgemizin en güçlü odalarından birisi olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etmiş bulunmaktayız. Ziyaretimizde odanızla bankamızın diyalog içerisinde çalışmalar yapmasından dolayı son derece memnun olduğumu belirtmek isterim her zaman sizlerin yanındayız. Başkanımızın misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilimizin ekonomik ve sosyal durumu hakkında bilgi veren TSO Başkanı Başaranhıncal ise konuşmasında: “Kamu bankaları piyasayı yönlendirici ve dengede tutucu bir rol üstlenmektedir. Üretimi ve ticareti desteklemek gayretiyle çalışmalar yapılması, yatırımcıların küstürülmemesi gerekmektedir. Halkbank’ın KOBİ’lere yönelik çalışmalarını başarılı buluyorum. Üyelerimizin bize ilettiği talep ve sıkıntılarının başında finansmana erişim güçlükleri gelmektedir. Biz de bunu çeşitli platformda dile getirerek hem bürokrasinin azaltılması hem de finansmana erişimin kolaylaştırılması, kriterlerin makul ve gerçekçi olması gerektiğini belirtiyoruz. Halk Bankası A.Ş. Çorum Bölge Müdürümüz Şeker’e odamız ile birlikte yaptığı çalışmalar ve taleplerimiz doğrultusunda çözüm üretmesi ve memleketimiz esnafı sanayicisi için yaptığı çalışmalar nedeniyle ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.