Halkbank, Çorum Bölge Koordinatörlüğü ve Çorum Şube Hizmet Binası Yapım İşi için ihale ilanı yayımladı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak olan ihale, sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden gerçekleştirilecek.

İhale, bugün (09 Ekim 2025 Perşembe günü) saat 11.00’de Halkbank Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Ümraniye’deki merkezinde e-tekliflerin açılmasıyla yapılacak. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek.

2.251,5 m² betonarme karkas yapı tek aşamada, anahtar teslimi götürü bedelle inşa edilecek. İnşaatın yer tesliminin ardından 600 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

İhaleye katılmak isteyen firmaların, EKAP (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/) üzerinden teklif mektubu, yetki belgeleri ve geçici teminatla birlikte e-imzalı tekliflerini sunmaları gerekiyor. İhalede konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek ve tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün olacak.

Mesleki yeterlilik için, son 15 yıl içinde ihale bedelinin en az %80’i tutarında benzer üst yapı bina işini tamamladığını belgeleyen firmalar tercih edilecek. Benzer iş olarak B Grubu Üst Yapı Bina İşleri III. Grup kabul edilecek ve İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümleri denk sayılacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınacağı puanlama sistemiyle belirlenecek. Fiyat dışı unsurlar; geçmişte banka ile imzalanan sözleşme adedi ve sunulan iş deneyim belgesinin tutarına göre ele alınacak. Sınır değerin altında kalan teklifler açıklama istenmeksizin reddedilecek.

Muhabir: Haber Merkezi