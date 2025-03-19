Trabzon hurması, badem ve nar gibi çeşitli türlerdeki fidanlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Belediye tarafından organize edilen etkinlik, hayırsever iş insanı Necati Bey'in desteği ile gerçekleşti. Bir TIR dolusu fidan, belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. İlçe sakinleri, ücretsiz meyve fidanlarını alabilmek için etkinlik alanında bir araya geldi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadis-i şerifinden ilham alarak bu anlamlı çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Gelgör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: 'Bir kimse bir ağaç dikse, o ağaç meyve verdikçe sevabı ona yazılır.' Bu anlamlı hadis-i şerifin ışığında mübarek Cuma gününde değerli bir etkinlik gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza ücretsiz olarak Trabzon hurması, badem ve nar fidanları dağıttık.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR

Gelgör, fidan dağıtımına vesile olan hayırsever Necati Bey'e ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen değerli isim Ali Gümüş'e de teşekkürlerini iletti. Ahmet Gelgör bu tür projelerin ilçede yaygınlaştırılması temennisinde bulunarak, etkinliğin yeni güzel amellere vesile olmasını diledi.Fidan dağıtımından memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, belediyenin çevre dostu ve sosyal projelerinin ilçeye büyük fayda sağladığını vurguladı. Etkinliğin, ilçenin yeşil dokusunu güçlendireceği ve ilerleyen dönemlerde meyve vererek ekonomik katkı sağlayacağı belirtildi.