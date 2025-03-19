Program kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri, seminer ve şehitlik ziyaretinde bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli tarih öğretmenleri Recep Ali Sönmez ve Sebahattin Akın'ın yönettiği seminer çalışmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce takip edilen toplam 50 yükümlü katıldı.

Seminer, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün seminer salonunda düzenlendi. Program kapsamında Çanakkale Savaşı'nın tarihsel önemi, kahramanlık öyküleri ve vatan sevgisi üzerine etkili sunumlar yapılarak katılımcılara tarih bilinci kazandırıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın öncülüğünde gerçekleşen anma programına, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli de katılım sağladı. Program kapsamında Çorum Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerimiz dualarla anıldı.

Çorum Valiliği tarafından düzenlenen resmi tören sonrasında, şehit kabirleri ziyaret edildi.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Saygı ve minnet duygularının yoğun olarak yaşandığı program, duaların ardından tamamlandı.