Halk Et Kombinası’nın bayram boyunca Çorum halkının hizmetinde olacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kombinamızda gerekli hijyen önlemleri ve iş güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Halk Et Kombinamız bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak.” dedi.

Bayramın birinci günü sadece büyükbaş kurban kesimi yapılacağını, bayramın 2’nci ve 3’üncü günleri ise hem büyükbaş, hem de küçükbaş kesimi yapılacağını açılayan Başkan Yardımcısı Çöplü “Büyükbaş kesim için sıra alma işlemleri arife günü saat 17.00’ye kadar devam etmektedir. Kombinamızda kurban kesimi yaptırmak isteyenler https://kurban.corum.bel.tr web sitemiz üzerinden arife günü 17.00’ye kadar sıralarını alabilirler” dedi.

HAYVAN PAZARINA

ÜCRETSİZ SERVİS

Çorum Belediyesi, hayvan pazarına ücretsiz servis hizmeti de sunuyor. 13 Haziran Perşembe gününden itibaren bayramın ikinci günü olan 17 Haziran Pazartesi gününe kadar iki saatte bir merkez otobüs durağından hareket edecek servis araçlarıyla taşıma yapılacak.

13 Haziran -17 Haziran tarihlerinde her gün 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00’de Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki Merkez Otobüs Durağı’ndan hareket edilerek, Hayvan Pazarına ve 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00’da da Hayvan Pazarından, merkez otobüs durağına ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Editör: HABER MERKEZİ