Çorum Merkez Şanlıosman Köyü nüfusuna kayıtlı, Mollahasan Köyü Muhtarı Hulusi Aydaş’ın dayısı, Düdüklü Köyü Muhtarı Mutlu Kılıç’ın dedesi, Fatih Ceylanbaş’ın babası, eski kamyoncu esnafından Halil Ceylanbaş (86) önceki gün toprağa verildi.

Merhumun cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda İsmail Güçlü’nün gülbegleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Şanlıosman Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.