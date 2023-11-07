CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesinde milletvekilleri ve partili yöneticiler dikkat çekti. Parti Meclisi'nde Çorumlu hemşehrimiz, 25-26 ve 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili Av. Ali Haydar Hakverdi de yer aldı.
CHP’de yeni A Takımı belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmay ekibini belirlemek için 70 kişilik bir liste hazırladı. Gençlik ve kadın kollarından gelen isimleri anahtar listesinde yer veren Özgür Özel, birçok defa milletvekili seçilen ve tepki çeken isimlerin hiçbirini listesine almadı.
Özel'in listesinde dikkat çeken isimlerden biri olan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kadın kotası dolayısıyla parti meclisinde yer almadı. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da kotaya takılırken listesindeki 8 kişi ise Özel'in listesini delerek parti meclisinde yer aldı.
GÖKHAN ZEYBEK 648
OYLA BİRİNCİ SIRADA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesindeki Gökhan Zeybek 648 oy alarak ilk sırada yer aldı. Zeybek'i oy sırasıyla Özgür Karabat, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Murat Bakan, Selin Sayek Böke Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat ve Ulaş Karasu takip etti.
AĞBABA, TORUN, ADIGÜZEL,
BİNGÖL VE TEZCAN YOK
Özgür Özel daha önce CHP'nin Önceki Genel Başkanı Kılılçdaroğlu'nun MYK'sında yer alan ancak son dönemde kendisiyle birlikte hareket eden Veli Ağbaba, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi isimlere listesinde yer vermedi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun son MYK'sında yer alan Tahsin Tarhan ise Özel'in listesinde yer almasına rağmen delegenin onayını alamadı.
KADIN KOTASI NEDENİYLE
LİSTEYE GİREMEDİLER
Özel'in listesinde dikkat çeken isimlerden birisi olan Diyarbakır Milletvekili ve son parti meclisinde yer alan Sezgin Tanrıkulu 406 oy alarak 42. sırada yer aldı. Ancak kadın kotası dolayısıyla parti meclisinde yer alamadı. Kılıçdaroğlu'nun yarış dışı kalması dolayısıyla bu defa Özgür Özel'e karşı eski MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da "denge ve denetleme listesi" ismiyle anahtar liste çıkardı.
LİSTEYİ DELDİLER
Salıcı 363 oy alarak 51. sırada yarışı tamamlasa da kadın kotası nedeniyle listeye giremedi. Ancak Salıcı'nın listesindeki 8 kişi Özel'in listesini delerek parti meclisinde yer aldılar. O isimler sırasıyla şöyle: Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Koza Yardımcı.
YAVUZYILMAZ LİSTEYİ
DELEN 9.’NCU KİŞİ OLDU
PM yarışına bağımsız giren Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Özel'in listesini delen 9. kişi oldu.
15 KİŞİLİK YÜKSEK DİSİPLİN
KURULU TAM KABUL GÖRDÜ
Özgür Özel'in 8 kişilik bilim kültür kurulu listesi de delegeden tam destek aldı. O isimler arasında daha önce Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında bulunan Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen de yer aldı. Özel'in 15 kişilik yüksek disiplin kurulu listesi de tam kabul gördü. Listede mevcut YDK'da yer alan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.
İŞTE CHP'NİN YENİ PARTİ MECLİSİ VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ
1 GÖKAN ZEYBEK
2 ÖZGÜR KARABAT
3 BEDİRHAN BERK DOĞRU
4 OZAN IŞIK
5 DENİZ YÜCEL
6 GAMZE TAŞCIER
7 MURAT BAKAN
8 SUAT ÖZÇAĞDAŞ
9 CEM AYDIN
10 BAKİ AYDÖNER
11 ENSAR AYTEKİN
12 M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
13 SELİN SAYEK BÖKE
14 CANAN TAŞER
15 PINAR UZUN OKAKIN
16 MAHİR YUKSEL
17 ERHAN ADEM
18 BURHANETTİN BULUT
19 ECEVİT KELEŞ
20 ALİ ABBAS ERTÜRK
21 HİKMET ERBİLGİN
22 ALİ HAYDAR FIRAT
23 BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
24 HÜSEYİN YAŞAR
25 BERKER ESEN
26 ULAŞ KARASU
27 MÜSLIM SARI
28 DENİZ YAVUZYILMAZ
29 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
30 ÖZGÜR CEYLAN
31 HİKMET YALIM HALICI
32 ERBİL AYDINLIK
33 SEVGİ KILIÇ
34 ORHAN SARIBAL
35 YALÇIN GÖRGÖZ
36 TURGAY ÖZCAN
37 MELİSA UĞRAŞ
38 MEHMET TÜM
39 ALİ HAYDAR HAKVERDİ
40 MEHMET NECATİ YAĞCI
41 SİNEM KIRÇİÇEK
42 SEMRA DİNÇER
43 HÜSEYIN CAN GÜNER
44 AHMET HAKAN UYANIK
45 SENGÜL YEŞİLDAL
46 EMİN UMUT DİKİLİ
47 NAZAN GÜNEYSU
48 KOZA YARDIMCI
49 AYLİN NAZLI AKA
50 SANİYE BARUT
51 MEHMET ALKIN DENİZASLANGİL
52 UĞURCAN IRAK
CHP BİLİM KÜLTÜR PLATFORMU
1 YANKI BAĞCIOĞLU
2 YALÇIN KARATEPE
3 VOLKAN DEMİR
4 BARAN BOZOĞLU
5 İLHAN UZGEL
6 GÜLŞAH DENİZ ATALAR
7 GÖKÇE GÖKÇEN
8 ARMAĞAN ERDOĞAN
CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
1 AYÇA AKPEK ŞENAY
2 ESİN FATMA TEMEL
3 HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
4 İSMAİL EMRE TELCİ
5 EKİNCAN AKSOY
6 ÖZKAN TİCE
7 AYSEMİN GÜLMEZ
8 DENİZ ÇAKIR
9 SÜLEYMAN BÜLBÜL
10 DENİZ DEMİRÖZ
11 NURDAN YÜCAL
12 TURAN TAŞKIN ÖZER
13 ALİ BALTA
14 ÖZGÜR SAĞLAM
15 REMZİ KAZMAZ
Kesin sonuçların kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı.