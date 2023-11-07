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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesinde milletvekilleri ve partili yöneticiler dikkat çekti. Parti Meclisi'nde Çorumlu hemşehrimiz, 25-26 ve 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili Av. Ali Haydar Hakverdi de yer aldı.

CHP’de yeni A Takımı belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmay ekibini belirlemek için 70 kişilik bir liste hazırladı. Gençlik ve kadın kollarından gelen isimleri anahtar listesinde yer veren Özgür Özel, birçok defa milletvekili seçilen ve tepki çeken isimlerin hiçbirini listesine almadı.

Özel'in listesinde dikkat çeken isimlerden biri olan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kadın kotası dolayısıyla parti meclisinde yer almadı. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da kotaya takılırken listesindeki 8 kişi ise Özel'in listesini delerek parti meclisinde yer aldı.

GÖKHAN ZEYBEK 648

OYLA BİRİNCİ SIRADA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesindeki Gökhan Zeybek 648 oy alarak ilk sırada yer aldı. Zeybek'i oy sırasıyla Özgür Karabat, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Murat Bakan, Selin Sayek Böke Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat ve Ulaş Karasu takip etti.

AĞBABA, TORUN, ADIGÜZEL,

BİNGÖL VE TEZCAN YOK

Özgür Özel daha önce CHP'nin Önceki Genel Başkanı Kılılçdaroğlu'nun MYK'sında yer alan ancak son dönemde kendisiyle birlikte hareket eden Veli Ağbaba, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi isimlere listesinde yer vermedi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun son MYK'sında yer alan Tahsin Tarhan ise Özel'in listesinde yer almasına rağmen delegenin onayını alamadı.

KADIN KOTASI NEDENİYLE

LİSTEYE GİREMEDİLER

Özel'in listesinde dikkat çeken isimlerden birisi olan Diyarbakır Milletvekili ve son parti meclisinde yer alan Sezgin Tanrıkulu 406 oy alarak 42. sırada yer aldı. Ancak kadın kotası dolayısıyla parti meclisinde yer alamadı. Kılıçdaroğlu'nun yarış dışı kalması dolayısıyla bu defa Özgür Özel'e karşı eski MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da "denge ve denetleme listesi" ismiyle anahtar liste çıkardı.

LİSTEYİ DELDİLER

Salıcı 363 oy alarak 51. sırada yarışı tamamlasa da kadın kotası nedeniyle listeye giremedi. Ancak Salıcı'nın listesindeki 8 kişi Özel'in listesini delerek parti meclisinde yer aldılar. O isimler sırasıyla şöyle: Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Koza Yardımcı.

YAVUZYILMAZ LİSTEYİ

DELEN 9.’NCU KİŞİ OLDU

PM yarışına bağımsız giren Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Özel'in listesini delen 9. kişi oldu.

15 KİŞİLİK YÜKSEK DİSİPLİN

KURULU TAM KABUL GÖRDÜ

Özgür Özel'in 8 kişilik bilim kültür kurulu listesi de delegeden tam destek aldı. O isimler arasında daha önce Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında bulunan Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen de yer aldı. Özel'in 15 kişilik yüksek disiplin kurulu listesi de tam kabul gördü. Listede mevcut YDK'da yer alan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.

İŞTE CHP'NİN YENİ PARTİ MECLİSİ VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ

1 GÖKAN ZEYBEK

2 ÖZGÜR KARABAT

3 BEDİRHAN BERK DOĞRU

4 OZAN IŞIK

5 DENİZ YÜCEL

6 GAMZE TAŞCIER

7 MURAT BAKAN

8 SUAT ÖZÇAĞDAŞ

9 CEM AYDIN

10 BAKİ AYDÖNER

11 ENSAR AYTEKİN

12 M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

13 SELİN SAYEK BÖKE

14 CANAN TAŞER

15 PINAR UZUN OKAKIN

16 MAHİR YUKSEL

17 ERHAN ADEM

18 BURHANETTİN BULUT

19 ECEVİT KELEŞ

20 ALİ ABBAS ERTÜRK

21 HİKMET ERBİLGİN

22 ALİ HAYDAR FIRAT

23 BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

24 HÜSEYİN YAŞAR

25 BERKER ESEN

26 ULAŞ KARASU

27 MÜSLIM SARI

28 DENİZ YAVUZYILMAZ

29 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

30 ÖZGÜR CEYLAN

31 HİKMET YALIM HALICI

32 ERBİL AYDINLIK

33 SEVGİ KILIÇ

34 ORHAN SARIBAL

35 YALÇIN GÖRGÖZ

36 TURGAY ÖZCAN

37 MELİSA UĞRAŞ

38 MEHMET TÜM

39 ALİ HAYDAR HAKVERDİ

40 MEHMET NECATİ YAĞCI

41 SİNEM KIRÇİÇEK

42 SEMRA DİNÇER

43 HÜSEYIN CAN GÜNER

44 AHMET HAKAN UYANIK

45 SENGÜL YEŞİLDAL

46 EMİN UMUT DİKİLİ

47 NAZAN GÜNEYSU

48 KOZA YARDIMCI

49 AYLİN NAZLI AKA

50 SANİYE BARUT

51 MEHMET ALKIN DENİZASLANGİL

52 UĞURCAN IRAK

CHP BİLİM KÜLTÜR PLATFORMU

1 YANKI BAĞCIOĞLU

2 YALÇIN KARATEPE

3 VOLKAN DEMİR

4 BARAN BOZOĞLU

5 İLHAN UZGEL

6 GÜLŞAH DENİZ ATALAR

7 GÖKÇE GÖKÇEN

8 ARMAĞAN ERDOĞAN

CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

1 AYÇA AKPEK ŞENAY

2 ESİN FATMA TEMEL

3 HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

4 İSMAİL EMRE TELCİ

5 EKİNCAN AKSOY

6 ÖZKAN TİCE

7 AYSEMİN GÜLMEZ

8 DENİZ ÇAKIR

9 SÜLEYMAN BÜLBÜL

10 DENİZ DEMİRÖZ

11 NURDAN YÜCAL

12 TURAN TAŞKIN ÖZER

13 ALİ BALTA

14 ÖZGÜR SAĞLAM

15 REMZİ KAZMAZ

Kesin sonuçların kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı.