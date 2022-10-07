TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Birgül Nasırlıoğlu Kara ve Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş’ın katılımıyla düzenlenen “Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, içinde bulundukları zorlu koşulları ve yaşadıkları hak kayıplarını bütün ayrıntılarıyla duyurduklarını, sorunlarına çözüm bulunmaması halinde hastaların eczacılara erişmekte güçlük yaşayacağını, çünkü iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini aktardıklarını ancak bir netice elde edemediklerini söyledi. .

Son dönemlerde sıklıkla yaşanan ve hastaları ciddi şekilde mağdur eden ilaca erişim sorunlarına artık kalıcı çözümün bulunması gerektiğini ısrarla vurguladıklarını belirten Güler, şunları söyledi:

“Bugün hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı ve maalesef bu fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor. Biz eczacılar hiçbir sorumluluğumuz olmamasına rağmen sahada hasta ve eczacıyı karşı karşıya getiren, ilaç fiyat farklarından kaynaklı sıkıntıları defalarca dile getirdik.

Stratejik personel olarak kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı hak kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Ama görmezden gelindik, yok sayıldık.

Şimdi halka en yakın sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak açık bir şekilde ifade ettiğimiz taleplerimize karşılık bulamadığımız için sesimizi 16 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştireceğimiz Büyük Eczacı Mitinginde, gerek kamuda gerek eczanelerinde gerekse ilaç sanayinde görev yapan meslektaşlarımızla birlikte yükselteceğiz!

45. Bölge Eczacı Odası olarak meslektaşlarımız ve en büyük destekçimiz eczane çalışanlarımızla birlikte katılacağımız mitingde Türkiye’nin dört bir yanından gelecek diğer meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mesleğimiz için ayakta olacağız. Uğradığımız haksızlıklara hep birlikte “Dur” diyeceğiz!

Çıktığımız bu yolda bize destek olan, güç veren bütün meslektaşlarımıza ve halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz.”

(Taner ŞİMŞEK)

