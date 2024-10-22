Çorum’un efsane kütüphanecisi Eşref Ertekin’in oğlu, İl Halk Kütüphanesi’nden emekli Hakkı Bülhan Ertekin (92) tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Gülderen Ertekin’in eşi, Talay ve Ufuk Ertekin’in babaları, Gülbin Ertekin Temel’in dedesi Hakkı Bülhan Ertekin’in cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ