Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan sendika üyelerinin yer aldığı kortej, çeşitli sloganlar atarak Taksim Meydanı'na geldi. Grup önce 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Fatiha okudu.

Mahmut Arslan ve beraberindekiler ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önüne geldi. Burada açıklama yapan Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kendileri için önemli bir gün olduğunu söyledi. Bugün bütün meydanları Taksim Meydanı, bütün alanları 1 Mayıs alanı gördüklerini belirten Arslan, "Uzun zamandır Türkiye'nin her bölgesinde birlik, mücadele ve dayanışma gününü bir şölen havasında gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl da sendikal hareketin merkezi olan Kocaeli'de HAK-İŞ mensuplarıyla bir araya geleceğiz. Aynı zamanda 81 ilde HAK-İŞ il başkanlıkları 1 Mayıs bildirimizi meydanlarda okuyarak, kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade edeceğiz." diye konuştu.

Arslan, meydan tartışmalarının, polislerin, TOMA'ların, biber gazlarının ve barikatların olmadığı 1 Mayıs'ları özlediklerini ve hep hayal ettiklerini vurgulayarak, "Bunu gerçekleştirmek için büyük bir mücadele yaptık. Bugün de bu meydanda bize izin verilmiş olsaydı burada mitingimizi yapabilirdik. Ama izin verilmemişse, izin verilen meydanlarda hakkımızı ve taleplerimizi yüksek sesle konuşmak ve bütün dünyaya buradan birlik mesajı vermek bizim sorumluluğumuzdadır. HAK-İŞ olarak bugün Türkiye'nin bütün meydanlarında, dünyanın bütün meydanlarında özgürlük, adalet, barış isteyen, emek hareketinin sorunlarını bir bir ortaya koyup, çözümler talep eden bütün emekçilerle dayanışmamızı buradan bir kez daha ifade ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü eğer imkan varsa bu meydan dahil Türkiye'nin bütün meydanlarında kutlanmasını biz destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"1 MAYIS'IN ÜZERİNE GÖLGE

DÜŞMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Taksim Meydanı'nda 2009, 2010 ve 2011'de bütün emek örgütleriyle 1 Mayıs etkinliklerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Arslan, şöyle devam etti: "Bu meydanla ilgili tartışmaları biz o tarihte sona erdirdik. Bundan sonra Taksim'de verilecek izinle burada yapabiliriz, eğer burada izin yoksa Türkiye'nin bütün meydanları bizim meydanlarımızdır, bütün alanlar bizim alanlarımızdır. Meydan tartışmalarıyla bir kısım güvenlik gerekçeleriyle kaos ve gerilim oluşturmak, kaos ve gerilimin etrafında dönmek emek hareketine büyük haksızlıktır. Kocaeli'de, Bursa'da, İzmir'de, Samsun'da, değişik illerde 100 binlerin meydanlarda haklarını talep ettiği bir günde meydan tartışmalarının, 'geldik, geleceğiz' demenin, polisin, copların, TOMA'ların, barikatların olduğu bir günü asla istemiyoruz. İstanbul'un normalleşmesini, bu meydanın da normalleşmesini istiyoruz. Bütün emek hareketinin temsilcilerine, birleşenlerine buradan çağrı yapıyoruz; ne olursunuz, emeğin bunca sorunları var, emek hareketinin, emekçilerin bunca sorunları var, bu sorunların çözümü için meydanlarda hiç değilse 1 Mayıs'ta birlik mücadele ve dayanışmayı gerçekleştirelim, taleplerimizi yüksek sesle ifade edelim, eleştirilerimizi yüksek sesle yapalım ama bunu bir şölen havasında yapalım. 1 Mayıs'ın üzerine bu tür gölgelerin düşmesini istemiyoruz."

Açıklamanın ardından HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk tarafından 1 Mayıs bildirisi okundu. Grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Filistin bayraklı çelenk bıraktı.

İSTANBUL'DAKİ ÖNLEMLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı'na çıkan sokakları demir bariyerle kapattı. Ayrıca meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sivil vatandaşların meydana girişlerine izin vermiyor.

Öte yandan meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor. İstiklal Caddesi'ndeki esnaf ve turistlerin dışında geçişlere izin verilmiyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Vezneciler ile Gayrettepe arasındaki metro istasyonları 05.30'dan itibaren kapatıldı Saat 05.30'dan itibaren, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro istasyonları kapatıldı. Metro istasyonlarında yapılan anonslarda hangi istasyonlarda durup durulmayacağı bildiriliyor.

Kabataş-Taksim Meydan ile Tünel Meydan-Karaköy arasındaki füniküler hatlarının seferleri ile İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji Tramvay seferleri de durduruldu. Ayrıca İETT'nin Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı otobüs durakları Şişli ve Fatih istikametleri olmak üzere çift taraflı kapatıldı. Bunun yanı sıra Taksim Meydanı'nda itfaiye ve ambulans ekipleri de hazır bekliyor.

Mecidiyeköy ve çevresinde ise Taksim yönüne giden cadde ve bazı sokaklar da alınan güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

SARAÇHANE

Fatih Saraçhane'de de yoğun güvenlik önlemi alındı. Saraçhane'nin çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, araçlar trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Saraçhane Meydanı girişine kurulan noktalarda, polis ekipleri bu bölgeye gelenlerin üst aramasını yapıyor. Aramanın ardından sivil girişine de izin verilen meydanda, TOMA gibi polis araçları konuşlandırıldı.

Öte yandan Unkapanı istikametinde Bozdoğan Kemeri'nin altına çevik kuvvet ve TOMA'lar yerleştirildi. Kapatılan Unkapanı istikametine geçmek isteyenlere izin verilmiyor.

Bu arada, CHP İl Başkanlığı ve bazı sendikaların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlama yapacağı Saraçhane Meydanı'nda da hazırlıklar yapılıyor.

BEŞİKTAŞ

Tedbirler kapsamında Galata Köprüsü'nün Karaköy çıkışına yayaların geçebileceği noktalara bariyerler konuldu. Polis ekipleri yayalar ve araçların kontrollü geçişine izin verirken, Karaköy istikametine sadece esnaf ve turistler geçebiliyor.

Kapatılan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nden de sadece görevlilerin geçişine izin veriliyor. Beşiktaş'ta da Dolmabahçe Caddesi ve Taksim'e çıkan güzergahlar demir bariyerlerle kapatıldı. Polis ekipleri sadece bölgede ikamet edenlerin, çalışanların ve turistlerin geçişine izin veriyor.

Öte yandan, normal zamanda megakentin en kalabalık noktalarından biri olan Dolmabahçe Caddesi alınan önlemler sonucu boş kaldı.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerdeki vapur ve motor seferleri iptal edildiği için iskelelere gelen vatandaşlar da görevlilerin uyarısı üzerine buradan ayrılıyor.

Metrobüs hattında da Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Çağlayan durakları kapatıldığı için bu bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar en yakın Okmeydanı durağında inerek, D-100 kara yolunun kenarından yürüyüp gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.

Editör: AA AJANS