Sendikalar tarafından düzenlenen ortak 1 Mayıs mitingine katılmayan Hak-İş, üyelerinin de katılımıyla Farabi Caddesi üzerinde bulunan sendika binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hak-İş Sendikası Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu yaptığı açıklamada, "İş kazalarının, meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma ortamı için, emeğimizin ve alın terimizin karşılığı için, işsizlik ve gelir endişesi olmayan onurlu bir hayat için, birlik, dayanışma ve beraberlik ruhu ile meydanlarda sizlerin güçlü sesi olmaya devam edeceğiz.

HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz.

Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde taleplerimizi bugün bir kez daha yineliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)