Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çilek, Mine Durukan, merhum Mehmet Çelik ve merhume Şule Palar’ın babaları olan Hacı Mustafa Çelik hayatını kaybetti.

Melahat Çelik’in eşi, Şenay Çelik, Aysel Çelik, Tuba Çelik, merhum Behçet Durukan, merhum Davut Parlar’ın kayınpederi, Avni ve Ömer Faruk Çelik’in amcası olan Hacı Mustafa Çelik’in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Çelik’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Üsküdar’daki Çamlıca Çilehane (İlam) Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve sevenleri ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem’in yanı sıra iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi