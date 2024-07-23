Kerbela’da şehit edilen İmam Hüseyin ve yoldaşları aşkına kaynatılan aşure, canların gönül birlikteliği sağlamasına vesile oldu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde gerçekleştirilen Aşure Gününe katılım yoğun olurken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Etkinliğe; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP İl Genel Meclis Üyeleri, CHP Belediye Meclis Üyeleri, CHP Gençlik ve Kadın Kolları Üyeleri, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP’den 31 Mert yerel seçimlerinde Belediye Başkan Adayı olan Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kerbela Şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Çorum AKM Derneği Başkanı Yıldız Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada; “Kerbela şehitlik makamıdır. Kerbala zulmün adıdır, mazlumların çilesidir, gözyaşıdır. Kerbela bir direncin adıdır, zalime baş eğmemektir. Kerbela Muharrem ayıdır, yası matemdir, aşuredir. Kerbela, zalimin zulmünü, acıyı birliğe beraberliğe, yola erkana, barışa, sevgiye dönüştürmektir. Kerbela nefis ile hesaplaşma, arınmak, temiz, pak olmaktır” dedi.



“Biz Aleviler için nerede bir zulüm, ölüm, açlık, susuzluk varsa, katliam varsa orasıdır Kerbela. Mazlum anaların, babaların, kardeşlerin yüreğidir Kerbela” şeklinde konuşan Yıldız Şahin, Şah Hüseyin’in, Kerbela’da mazlumuyetin, ezilenin, direnişin ve onurun sembolü olduğunu vurguladı.

Şahin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın neresinde olursa olsun gam, hüzün, felaket ve facia varsa, orası Kerbela’dır. Irak’tır, Afrika’dır, Filistin’dir, Maraş’tır, Sivas’tır, Çorum’dur, Soma’dır, yanan ormanlarımızdır. Kerbela için zalime lanet okumak, gözyaşı dökmek, aç susuz kalmak yetmez. En önemli unsur mazlum ve doğrudan yana tavır almalıyız. Kerbela İmam Hüseyin’in Sahabeleri’nin Sahrası’dır. Özgürlük Hz. Hüseyin’in dehasıdır. İşte bundandır ki Hz. Hüseyin’in hali halimiz, yolu yolumuzdur. Muharrem Ayı yasımızdır, matemimizdir.”



Dede Şahin Polat’ın çerağ uyandırması, Zakir İsmail Güçlü’nün deyiş, duaz-ı imam ve gülbengleri ile anlam kazanan buluşmada Nesimi Bilgin ve Fırat Çelik’in bağlaması eşliğinde Emine Özten gözetimindeki Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibinin programının ardından ise Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi Dedesi Nurettin Aksoy tarafından aşure duası yapıldı.

Program tüm katılımcılara aşure ve lokma ikramında bulunulması ile son buldu.