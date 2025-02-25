Vakıf 19, Çorum’un kültürünü ve tarihi zenginliklerini tanıtma adına “düzeyli” etkinliklerini sürdürüyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Bölümü ile ortak bir çalışma çerçevesinde, Hititler’in sosyal yaşamını, müzik ve dans sanatını yansıtan fotoğraf sergisi, akademisyenlerden ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Hitit uygarlığının ve Çorum’un tanıtımı açısından üniversitelerin öncelikli hedefleri arasında olduğunu hatırlatarak, fotoğraf sergisinin 10 gün süreyle meraklılara açık olacağını söyledi.