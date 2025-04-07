Alınan bilgiye göre haber alamadıkları Çetin Özbüğrü (40)'nün Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 4. Sokak'ta bukunan evine gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daire kapısını kırarak içeri giren ekipler Özbüğrü'yü hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özbüğrü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çetin Özbüğrü'nün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.