Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 80,68 arttı, aylık yüzde 15,25 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre % 15,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 15,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre % 80,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre % 76,47 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,85 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 86,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 74,45 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 91,02 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 92,44 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 15,79 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,33 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,18 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 20,32 artış gerçekleşti.

Editör: Haber Merkezi