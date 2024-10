Çorum Kadın Platformu'nun da destek verdiği eylem önceki gün saat 18.00'de Özdoğanlar Kavşağı'ndan Kadeş Barış Meydanı'na yürüyüş ile başladı. Meşaleler eşliğinde, düdük çalarak, slogan atarak yürüyen kadınlar, şiddete, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı çıktı.

Eyleme CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyesi Onur Topkül, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, CHP İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda kadın ve gençler katıldı.

Kadına yönelik şiddet ve cinayetleri kınayan sloganların atıldığı yürüyüş kortejine vatandaşlar da alkış ve ıslıklarla destek verdi. Kadeş Barış Meydanı'nda CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve Çorum Kadın Platformu adına Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir tarafından basın açıklaması yapıldı.

“HUZUR İSTİYORUZ”

Ülkenin bir çok şehrinde kadınlara yönelik cinayetlerin yüreklerde derin bir acı ve öfke bıraktığını belirten Özlem Güngör, “İstanbul’da iki genç kadının daha vahşice katledilmesi, toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kadınların can güvenliğini sağlamak hepimizin görevidir. Artık sokaklarımızda korku değil huzur, şiddet değil güvenlik istiyoruz. Kadınların, çocukların ve tüm bireylerin özgürce, endişe duymadan yaşayabilecekleri bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek zorundayız” dedi.



“ŞİDDETE KARŞI DAHA

ETKİN ADIM ATILMALI”

Kadın cinayetlerinin artış gösterdiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu durum sadece bireysel vakalar olarak ele alınamaz; toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Kadın ve çocuklarımız katlediliyor, canice, soğukkanlılıkla cinayetler işleniyor. Bu cinayetleri işleyenler ne yazık ki serbest bırakılıyorlar. Bir cezasızlık kültürü mevcut. AKP iktidarı döneminde, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artış hükümetin gerekli önlemleri almada yetersiz kalması ve caydırıcı politikaların uygulanmamasıyla daha da derinleşmiştir. Devletin ve toplumun tüm kesimlerinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda daha etkin adımlar atması gerekmektedir. 6284’ün etkin uygulanması, caydırıcı cezaların arttırılması ve kadınların hak ettikleri güvenli ortama kavuşması için hep birlikte kararlı bir duruş sergiliyoruz.



İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle başlayan süreç kadınların güvenliğini daha da tehlikeye atmış, şiddetle mücadelede zayıf bir duruş sergilenmiştir. İstanbul Sözleşmesi Türkiye’nin övünç kaynağı idi. Ama bir gecede sözleşmeden çıkıldı. Devleti kadının arkasından çektiler. Bu şekilde katillere cesaret verdiler, kadına karşı şiddete yol verdiler. Türkiye’nin yeniden İstanbul Sözleşmesine geri dönmesi gerekmektedir. AKP’nin kadına yönelik umursamaz politikalarını kabul etmiyoruz”

CHP olarak kadınların özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkını savunarak bu yolda gereken her türlü mücadelenin öncüsü olmaya devam edeceklerini de anlatan Özlem Güngör, İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi ve 6284 sayılı kanunu daha etkin uygulanması talebini dile getirdi.

“KORKU BULUTUNU

SÖKÜP ATACAĞIZ”

Programda Çorum Kadın Platformu adına ise Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir bir açıklama yaparak kız çocukları ile kadınların üzerinden korku bulutunu söküp atacaklarını söyledi.

Kandemir, uygulanmayan yasalarla, hafif cezalarla cesaret bulan faillerin kadınların yaşamlarına göz dikmeye devam ettiğine dikkat çekerek İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılan yıl 2021’de toplam 280 kadın cinayeti işlenmişken 2022’de 334, 2023’te 315 ve bu yıl ise şimdiye kadar 300 kadın cinayeti yaşandığını vurguladı.

Katledilen kadınların adını bir an bile dillerinden düşürmeden bu öfke ve isyanla mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Eylem Kandemir, “Uygulanmayan yasalarla, hafif cezalarla cesaret bulan failler, yaşamlarımıza göz dikmeye devam ediyor. Binlerce suçluya, uyduruk aflarla sokaklarda dolaşan, her an suç işlemeye meyilli psikopatlara karşı, yaşamlarımızı savunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Can güvenliklerinin olmadığı bir sürecin sonuçlarıyla alanlarda olduklarını da kaydeden Kandemir, “Bugün, yine katilleri, tecavüzcüleri, tacizcileri koruyan, aklayan ve cezasızlık politikalarıyla ödüllendiren sisteme karşı yine sokaktayız. Uygulanmayan yasalarla, hafif cezalarla cesaret bulan failler, yaşamlarımıza göz dikmeye devam ediyor. Binlerce suçluya, uyduruk aflarla sokaklarda dolaşan, her an suç işlemeye meyilli psikopatlara karşı, yaşamlarımızı savunmaya devam ediyoruz” dedi.

“Siz sürekli korkarak yaşamak nedir biliyor musunuz?” diye soran Eylem Kandemir, cezalar caydırmıyor, suçlular içeride yatmıyor diye bu karanlık iklimin kurbanı olmayacaklarını, birbirlerini ve haklarını korumaya devam edeceklerini, katledilen kadınların adını bir an bile dillerinden düşürmeden bu öfke ve isyanla mücadele etmeye devam edeceklerini, mücadelelerinin özgürce yaşanılan, sokaklarda güvenle yürünebildiği; ev ve işyerlerinden tacizcileri, katilleri yok edecekleri güne kadar süreceğini sözlerine ekledi.