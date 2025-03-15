AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alaca Devlet Hastanesi'nde çalışan değerli doktorlarımızı ve hemşirelerimizi unutmadı. AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fadıl Eren Özdemir AK Parti Alaca İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Çağlar ve yönetim kurulu üyeleri, sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutlamak amacıyla hastaneye ziyarette bulunarak, onlara çiçek ve teşekkürlerini sundular.

Sağlığımızı emanet ettiğimiz ve her anımızda ihtiyaç duyduğumuz değerli doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza olan teşekkürlerini dile getiren AK Parti Alaca İlçe Başkanı, "14 Mart Tıp Bayramı'nda, hayatımıza dokunan, sağlık için özveriyle çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlarım. Onlar, her zaman en değerli kahramanlarımızdır" dedi.