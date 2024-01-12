Kadriye Özdemir’in, eşinin ölümünden kısa süre önce kanser nedeniyle ameliyat olduğu, geçtiğimiz aylarda da Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde gördüğü tedaviden sonra evine getirildiği öğrenildi.

Ayşegül Taşkın ile Kerep Özdemir’in anneleri, Ergin Taşkın ile Kübra Yıldız Özdemir’in kayınvalideleri olan Kadriye Özdemir’in cenazesi, yarın Antalya Varsak Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Varsak Mezarlığı’nda, eşi Gazanfer Özdemir’in kabri yanına defnedilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Bu sabah kaybettiğimiz Kadriye Özdemir, 2 yıl 1 ay gibi bir süre önce aramızdan ayrılan eşi Gazanfer Özdemir’le…