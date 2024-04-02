Temiz enerji elde etmek amacıyla nükleer füzyon teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdüren Güney Koreli bilim insanları yeni bir dünya rekoru elde etti. Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü'nden (KFE) bir grup araştırmacı, “yapay güneş” olarak da adlandırılan KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) nükleer reaktörünü Güneş çekirdeğinden 7 kat daha sıcak olan 100 milyon santigrat derece ısıda 48 saniye boyunca çalıştırmayı başardı. Ekip, 2021 yılında kırılan 30 saniyelik dünya rekorunu geride bıraktı. KSTAR Direktörü Si-Woo Yoon, bu kadar yüksek sıcaklıkları uzun süre korumanın kolay olmadığını, bu nedenle 48 saniyelik rekorun büyük önem taşıdığını ifade etti. Yoon, nihai hedeflerinin KSTAR reaktörünü 2026 yılına kadar aynı sıcaklıkta 300 saniye boyunca çalıştırmak olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, henüz deneme aşamasında olan KSTAR reaktörü ile Güneş'te meydana gelen füzyon reaksiyonlarını taklit ederek sınırsız ve temiz enerji üretmeyi hedefliyor.

Editör: İHA AJANS