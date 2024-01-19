Güney Kore’nin Gimhae Belediyesi Sosyal Endüstri Komitesi Başkanı Kim Chang Soo ve beraberindeki Belediye Meclis üyeleri Çorum’a geldi. Kim Chang Soo ve beraberindeki heyet ilk olarak Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Sohbet havasında geçen görüşmede karşılıklı hediyeler takdim edildi.



Başkan Aşgın ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada: “Güney Kore’deki kardeş şehrimizden, Gimhae Belediyesi'nden heyetimizi Belediyemizde misafir ediyoruz. Misafirlerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, Hitit Medeniyetinin başkenti Çorum'umuza hoş geldiniz diyorum” dedi.

Gimhae Belediyesi heyeti daha sonra Başkan Aşgın ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Heyet son olarak Sıklık Tabiat Parkı içindeki Çorumlu Obası’nda misafir edildi.