Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin etkisi artmaya başlıyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanımı ise büyük önem taşıyor. Uzmanlar, güneş kremi seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara vurgu yaparak doğal bileşenli güneş kremlerinin faydalarına dikkat çekti.

GÜNEŞ IŞINLARININ ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMA YOLLARI

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, güneş ışınlarının zararlı etkileri arasında güneş yanıkları, ciltte erken yaşlanma, fotoalerji ve cilt kanseri bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalan bölgelerde oluşan koyu sarı veya kahverengi güneş lekeleri, özellikle açık tenli ve yaşlı kişilerde daha sık görülüyor. Güneş ışınları, ciltteki Tip I kolajen adlı proteini azaltarak kırışıklıklar ve erken yaşlanmaya neden oluyor. Yeryüzüne ulaşan UV ışınlarının %95'lik kısmını UVA, %5'lik kısmını ise UVB oluşturuyor. UVA ışınları cildin derin katmanlarına geçerek kolajen ve elastin liflerinde yıkım yaparken, UVB ışınları güneş yanığından sorumlu olup DNA yapısında zararlı etkiler gösteriyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için gölgede durmak yeterli olmuyor. Güneş ışınları, deniz, kum ve çimler tarafından yansıtılıyor. Plajda şemsiye altında otururken kumdan yansıyan ışınlar bile güneş yanığına neden olabiliyor. Güneşin zararlı etkilerinden korunmanın en etkili yolu ise güneş koruyucu kremler kullanmak.”

FİZİKSEL FİLTRE Mİ KİMYASAL FİLTRE Mİ

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, kimyasal içerikli güneş kremlerinin deniz canlılarını da tehdit etiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Fiziksel filtre içeren güneş kremleri, çinko gibi minerallerle fiziksel bariyer oluşturarak ışınları deriden saçıyor ve yansıtıyor. Kimyasal filtre içeren güneş kremleri ise UVA veya UVB ışınlarını absorbe ederek deriden penetrasyonunu azaltıyor. Ancak geniş yüzey alanlarına tekrarlanan uygulamalar, kimyasal maddelerin emilimi açısından risk taşıyabiliyor. Bununla birlikte, kimyasal içerikli güneş kremleri deniz yaşamını da tehdit ediyor. Bu kremler, denizlerde birikerek midye, algler, kabuklular, mercanlar, denizkestanesi, balıklar ve yunuslar üzerinde zararlı etkiler gösteriyor. Bu nedenle, doğal organik non-nano mineral çinko ve Anadolu propolisi gibi tamamen doğal bileşenler içeren güneş koruyucu kremlerin kullanımı önem taşıyor. Güneş kremi tercihinde; geniş spektrumlu UVA ve UVB koruması sağlanması, yüksek SPF değeri (SPF 50++ / PA++++) bulunması, doğal içeriklerle üretilmiş olması, mineral filtre (çinko oksit) içermesi, deniz yaşamına zarar vermemesi, suya dayanıklılık, ciltte beyaz kalıntı bırakmaması, non-nano boyutunda partiküller içermesi ve antioksidan içerikler bakımından zengin formüllere sahip olması gibi özelliklere dikkat edilmelidir.”

PROPOLİSLE DOĞAL GÜNEŞ KORUMASI

Anadolu Propolisi ile tamamen doğal güneş kremi formülleri geliştiren BEE’O Apicare Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Bilimsel çalışmaların, propolisin doğal bir güneş koruyucu ajan olarak faydalı olabileceğini gösterdiğini belirterek, "2022 yılında Litvanya'da yapılan bir çalışmada, propolisin güneş ışınlarına karşı koruyucu etkisi araştırılmış ve yüksek SPF değeri gösterdiği tespit edilmiş. Ayrıca, propolis ekstraktlarının antioksidan aktivitesi de yüksek bulunmuş. Polonya'da yapılan başka bir çalışmada ise propolisin tirozinaz enziminin inhibisyon potansiyeli değerlendirilmiş ve propolisin ciltte güçlü bir leke karşıtı aktivite sergilediği belirlenmiş. Özetle, propolis gibi doğal bileşenlerle zenginleştirilen güneş koruyucu ürünler, hem cilt hem de çevre için güvenli bir seçenek sunuyor" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS