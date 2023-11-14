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AK Parti İl Başkanı Günay, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bu yatırımın ilimizin en önemli sağlık yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Günay yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “İlimiz için en önemli sağlık yatırımı olma özelliğini taşıyan 200 yataklı Çorum Devlet Hastanesi ihalesi 13 Kasım 2023 günü (bugün) Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış ve 2 adet teklif gelmiştir.

“İHALE DEĞERLENDİRİLİYOR,

İNŞAATINA DA BAŞLANACAK”

Gelen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihale en kısa sürede tamamlanarak inşaat sürecinin bir an önce tamamlanması sonrası hastanemiz tüm halkımızın hizmetine sunulacaktır. Her zaman dediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar. İlimiz için yapılan diğer tüm sağlık yatırımları ile birlikte tüm halkımızın sağlık hizmetlerine kolayca ulaşılmasını sağlayacak bu yatırım da ilimize hayırlı uğurlu olsun.

TEŞEKKÜR ETTİ

İhale süreci kesinleştiğinde detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak olup Devlet Hastanesi için desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, AK Parti Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatcı ve Sayın Oğuzhan Kaya’ya teşekkür ederiz”