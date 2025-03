Statik proje hatalı veri girişlerinin Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerekli titizlik ile kontrol edilmeden yapı ruhsatı verilmesini doğru bulmadıklarını belirten Barış Coşgunsu, “Bu sadece bir mühendisin statik hesap programına yanlış veri girme olayı değildir. Belediyenin dediği gibi program hilesi hiç değildir. Bu kasıtlı bir şekilde statik hesaplamalarda hayati önem arz eden parametreleri bile isteye yanlış girilmesidir” dedi.

Bu hatalı işlemlerden kâr eden paydaşların mutlaka var olacağını ifade eden Coşgunsu, “Hatalı hesaptan kâr elde eden müteahhit ve belediyede usulsüz projeyi onaylayan kâr paydaşları olması muhtemeldir ve yapılan soruşturmaya Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli ve silsile yolu ile belediye başkanına kadar sirayet etmeli ve suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalılardır” diye konuştu.

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, kendilerini adeta kahraman ilan eden ve “Bu virüsü ülkeye yayılmaktan biz kurtardık” diyen Çorum Belediyesi yetkililerine şu soruları sordu:“Hesap hatası olan projeyi, kontronörleriniz kaçıncı projede tespit ettiler? Hesap hatalı projeleri Çorum Belediyesi kaç yıldır onaylayıp, inşaat ruhsatı vermektedir? Hesap hatası yapılan projelerin müteahhitleri kimler ya da hangi firmalar?Soruşturmaya dâhil edilen, bu yolsuzluk ile ilgili, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü Personel Müdürü hülasa belediye personeli var mı?Hesap hatası yapılarak inşa edilen inşaatların kaç tanesine Yapı Kullanma Ruhsatı verilmiştir?Kendi Meclis Üyeleri ile çıkartmış oldukları ‘Gölgelik Yönetmeliği’ kendi tesislerinde bile uymayan, statik hesabı bozan asma kat galeri boşluklarının betonarme bir şekilde kapatılmasına göz yuman ve birçok binanın statik hesabının bozulmasına bile aldırış etmeden, vatandaşını düşünmeden, yandaşının çıkarlarına göz yuman belediye başkanı bu yaptıkları usulsüzlükleri yumağı yüzünden istifa etmeyi düşünmüyor mu?”Soruların hiç birine cevap vermeyeceklerini bildiklerini dile getiren Barış Coşgunsu, “Ama şunu belirtmeliyim ki siyaseten sorumluluğu almayarak muhalif belediyelerdeki bu minvaldeki hatalara cevap bekleyen, şark kurnazlığı peşinde olan iktidar paydaşları da vatandaşlarımızı değil belediye başkanlarının koltuğunun, hatta kendi kişisel ikballerinin peşine düşmüş durumdalar. CHP, MHP, AKP hangi partinin belediyesi olduğuna bakmadan, vatandaşın can güvenliğine doğrudan kasteden bu yolsuzluğun hesabını, karşılıklı çıkar ilişkisi içinde olan bütün paydaşlarını bulup çıkartmak namus, şeref ve kamu güvenliği meselesidir” şeklinde konuştu.“Devletimiz yarına bırakır ama yanına bırakmaz” anlayışının olayları örtbas etmeye yönelik bir söylem olduğunu aktaran Coşgunsu, “Bu bir siyasi manevradır. Doğru yüce devletimiz kimsenin yanına bırakmaz ama üzülerek belirtmek isterim ki mevcut hükümetimiz her şeyi ve kendinden olan herkesin hataları, kusurları ve yolsuzluklarını yarına da, yanına da bırakmakta çok mahir. Bunun en somut örneğini Kartalkaya Otel faciasında 78 canımızı kaybettiğimiz üzücü olayda gördük. Şimdide sanki hiç bir sorumlulukları yokmuş gibi adeta utanmadan kahraman vedaları ile kusurlarını ört bas etme çabası içerisine girerek, suçu başka muhalefet belediyelerine yıkma girişimlerini şiddetle kınıyorum. Hiç bir siyasi anlayış vatandaşlarımızın ve onların evlatlarının can güvenliğinin üzerinde olamaz. Rabbim korusun ama bugün olacak bir depremde bu üzerini kapatmaya çalıştığınız usulsüzlük, kasten yanlış hesap ve çıkar ilişkileri pisliğinin içinden nasıl çıkacaksınız?Bütün siyasi parti temsilcilerini Çorum için ve hemşehrilerimizin hem kendi hem de çocuklarının can ve mal güvenliği için bir arada bu olayın adeta kaz ayağına dönmüş belediye - mühendis - müteahhit çıkar ilişkisini açığa çıkarmaya davet ediyorum. Gün siyaset yapma günü değil, samimi olup siyasi manevralara girmeden hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği ile mücadele etme günüdür. Belediyemizden de mağduriyetler oluşmaması için ivedilikle hemşehrilerimize adeta ayıplı mal satan bu işe bulaşmış bütün müteahhit firmaları açıklamasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.