Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara, İstanbul ve yurdun birçok yerinde şubeleri bulunan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan, bu yıl Çorum’da 11. kez düzenleyeceği Şükür Lokması etkinliğinin Bahçelievler Mah. Bahar 20. Sokak - İsmail Kakaç İlkokulu üstündeki Cemevinde yapılacağını vurguladı.

Şükür lokması ile bugüne kadar on binlerce kişiye ulaşıldığını belirterek tüm Çorum halkını yarın saat 15.00’de yapılacak programa davet eden Doğan, programda bugüne kadar çıkardığı türkü albümleri ve sahne aldığı yurtiçi ve yurt dışı konserleri ile sevenlerinin gönlünde taht kuran Türk Halk Müziği sanatçısı Gülseren Kılıç’ın da konser vereceğini kaydetti.