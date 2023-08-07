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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan İl Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne görevlendirilen Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum TSO’ya veda ziyaretinde bulundu.

TSO Başkanı Başaranhıncal’a çeşitli konulardaki işbirlikleri ve destekleri için teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Gülser, “Görev süresi boyunca Çorum’da güzel ve kalıcı dostluklar edindiğini, güzel hatıralarla ayrılacağını ifade etti. Bu kadim şehrin ve insanlarının her zaman hayatımda farklı ve anlamlı bir yeri olacaktır” dedi.

Şehrin huzur ve güveni için canla başla çaba gösteren Emniyet teşkilatıyla her zaman uyumlu bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bunda İl Emniyet Müdür Gülser’in çok büyük payı olduğunu kaydeden Başaranhıncal, çalışma süresince ilimizde yapmış olduğu hizmetlerinden ve kurmuş olduğu samimi ve içten dostluğu nedeniyle teşekkür ederek, bundan sonraki yaşantısında kendisine başarılar diledi.