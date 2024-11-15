Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Yusuf Tekin’in de katıldığı toplantıda, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fettullah Güner, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, MEB Yaygın Eğitim ve Barınma Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Ünal, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Fatih Paça,Eğitim Politikaları Daire Başkanı Kadir Burak Salimoğlu, akademisyenler ve paydaş STK temsilcileri, sektör temsilcileri hazır bulundu.

Gülden Arzoğlu, yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri açısından önemli kazanımlar sağlanmasına zemin hazırladığını bildirdi.