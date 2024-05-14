Merhem İsmail Kavlu'nun eşi Güldane Kavlu son yolculuğuna uğurlandı.

İskilip’ten doğup bir dünya markası olan Greyder’i ortaya çıkaran ve ağırlıklı olarak üretimini Çorum’da yapan Kavsan Ayakkabı A.Ş.’nin sahipleri Mustafa ve Süreyya Kavlu ile Ayşe Kısar, Leyla Çatma ve Hatice Ergün’ün anneleri Güldane Kavlu hayatını kaybetmişti.

Güldane Kavlu’nun cenazesi, dün İskilip Çarşı Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Gülbaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ