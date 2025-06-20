Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İl Temsilcisi Necati Gül, zirai ilaç ambalajlarının doğaya düzensizce atılmasının önüne bir türlü geçilemediğini açıkladı.

“Sıfır Atık” projesinin gündeme gelme sıklığı yaşanırken, zirai ilaç ambalajlarının doğaya düzensizce atılmasının önüne bir türlü geçilemediğini vurgulayan ZMO İl Temsilcisi Gül, “Ne yazık ki bu atıkların (zirai ilaç ambalajı) doğasıya, özellikle de sulak alanlarda oluşan zararlar bir türlü gündeme getirilemedi” dedi.

Yıllardır konunun gündeme gelmesinde başarılı olamadığını anlatan Necati Gül; “İlgili kurumların da konuya duyarsızlığı, içimi acıdan başka bir husus. Özellikle ulusal basının konuyu gündeme getirmemesi ve görmezliği başarısızlığımızın ana aktörü. Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanmasını istiyorsak buna çözüm bulmalıyız” ifadesini kullandı.

Editör: Haber Merkezi