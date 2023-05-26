Zeki Gül ikinci tur seçim öncesi hem teşekkür hem de destek ziyaretlerine devam diyor. Milletvekili adaylığı sürecinde de hiç durmadan çalışan Gül, seçilememesine rağmen cumhurbaşkanlığı seçimi için de aralıksız çalışıyor.

Çorum merkezin yanısıra ilçelerde de vatandaşlarla görüşen Zeki Gül yarınki seçim için Erdoğan’a destek istedi. Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve ilçe esnafını ziyaret eden Gül, ayrıca Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’yi de ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan YAĞMAKSAN’da fabrika çalışanları ve sahipleri Mustafa ile Fatih Yağlı’yla görüşen Zeki Güm yarınki seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek istedi.

28. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül Alaca’da da Oda, Borsa ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile biraraya gelerek insanların fani davaların ise baki olduğunu vurguladı.