Adaylık sürecinin başlaması ile birlikte seçim çalışmalarına start veren Zeki Gül, ilçe ziyaretleri kapsamında Mecitözü, Oğuzlar, Dodurga ve Laçin ilçelerini ziyaret etti. İlçe başkanlıklarının yanı sıra Oğuzlar, Dodurga ve Laçin Belediye Başkanlıklarını da ziyaret eden Milletvekili Adayı Gül, esnafları da gezerek destek istedi.

İlk olarak Mecitözü’ne giden esnafı gezen Zeki Gül’e ilçede vatandaşlar ilgi gösterdi. Mecitözü’nün ardından Oğuzlar, Dodurga ve Laçin’e geçen Zeki Gül ilçe parti binalarında partililerle buluştu.

Hafta sonu yapılacak olan seçimlerin yanı sıra kutlanacak olan Anneler Günü nedeni ile partili kadınlarla da bir araya gelen Milletvekili Adayı Gül anneler günlerini kutladı.

İlçe gezilerinde konuşan Zeki Gül seçimlere çok kısa bir süre kaldığını hatırlatarak seçimlerden yine zaferle çıkacaklarına olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül konuşmasında “ Artık son düzlüğe girdik. Son günlerde çok daha gayret göstermemiz gerekiyor. 14 Mayıs akşamı zaferimizi taçlandırarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Çorum’da AK Parti’yi ve cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Cumhur İttifakı bizim başımızın tacı. Ancak her parti kendi vekil adaylarıyla giriyorlar. Bizler de sizlerden bir oy cumhurbaşkanımıza bir oy da bizlere istiyoruz. Yavrularımızı şehit eden PKK ile ortaklık yapan partilere oy vermeyeceğinizi çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin geleceğine bomba koyan, bu ülkenin altını dinamitleyen, bu ülkenin askerine polisine kurşun sıkanlarla ortak olanlarla değil, onları sarı torbalara dolduran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun partisine destek olacağız. Biz Çorum’da 4 milletvekili çıkarmak için çalışıyoruz. Sizlerden de bu konuda büyük destek bekliyoruz” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)