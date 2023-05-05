Geçtiğimiz akşam düzenlenen mitinge eski Çorum Milletvekili, AK Parti Genel Merkez eski Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, Mileltvekili Adayları Oğuzhan Kaya, Zeki Gül, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Miting öncesinde vatandaşlarla sohbet eden 28.dönem AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül büyük bir ilgi ile karşılandı. Miting alanında toplanan kalabalığa yönelik bir konuşma yapan Zeki Gül, seçilmesi halinde 24 saat Çorumluların hizmetinde olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden zaferle çıkacağına şüphelerinin olmadığını belirten Gül “Çok önemli bir seçim süreci yaşayacağız. Bu seçim yüzyılın seçimi. Bizim için davamıza zarar vermek ölmekle eşdeğerdir. Bizim için Ayasofya’nın kapısına kilit vurmak ölmekle eşdeğerdir. Bizim için başörtülü bacılarımızın kurumlara alınmaması ölümle eşdeğerdir. O yüzden kutsal olanlarımıza el uzatılmaması ortadan kaldırılması için, bizim camimize kışlamıza, ordumuza, milletimize zarar verecek namahrem elinin değmemesi için, Güneydoğu’da ve Doğu’da PKK ve onun eşlerinin hesaplarının tutmaması için gelin bize omuz verin, gelin bizi yüreklendirin, gelin bizi destekleyin. Diyorlar ki “Recep Tayyip Erdoğan’a verilen her oy PKK’ya sıkılmış kurşundur” Elbette ki PKK’ya kurşun sıkılması için AK Partimize oy vermeniz gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza oy verilmesi ancak onun yol arkadaşlarına yani milletvekillerine oy verilmemesi liderimizin cephede kurşunsuz kalması anlamına gelir. Cumhurbaşkanımız çıktı ve aday olurken yanında yürüyeceği yol arkadaşlarını belirledi. Cumhurbaşkanımız dedi ki “Bana oy verin benim yol arkadaşlarıma oy verin benim elimi güçlendirin” dedi. Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek için, AK davanın AK neferlerinden özel görevlerini yerine getireceğinden şüphem yok. Akkent Mahallesi’nin elbette ki problemleri var. Zaten başkanımız gece gündüz çözmek için çalışıyor. Belediye Başkanımızla omuz omuza çalışabilmemiz, sizin problemlerinizi çözebilmek için sizlerden oy istiyoruz. Akkent Mahallemiz bizim için çok önemli. Sizler bu özel mahallede özel insanlarsınız. Problemleri de, dertleri de omuz omuza çözeceğiz. Sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)