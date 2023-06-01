Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatçı Birlikleri (OAİB) tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi uyarınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gıda üretimi ve ihracatı yapan firmaların temsilcilerinin katılımı ile Anitta Otel’de düzenlenen toplantıda ihracatın önemine değinilerek UR-GE Projesi uyarınca sağlanan destekler anlatıldı. OAİB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Mühendisi Abdullah Dursun ile Çorum’da OAİB üyesi gıda üretici ve ihracatçıları firmaların temsilcileri hazır bulundu.

Son üç yılda dünyada özellikle gıda alanında yaşanan gelişmelere değinilerek stratejik olarak önemli bir konuma gelen ülkemiz için inanılmaz fırsatların olduğu dile getirilen toplantıda güçlü ve zengin bir ülke olmanın yolunun da ihracattan geçtiği dile getirildi. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi sayesinde ihracatın artırılması için sektöre özel eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek potansiyel alıcılarla ilişki kurulmasının sağlandığı, bu sayede özellikle dışa açılmayı planlayan firmaların ihracata adım atmalarının da kolaylaştırıldığı üzerinde duruldu.

Halen ihracatçı firmalar da pazara nüfuz etme imkânının sağlandığı ve proje maliyetlerinin yüzde 75 oranında Bakanlık tarafından desteklendiği dile getirilen toplantının açılış konuşmasını OAİB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı yaptı.

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise şifa dileğinde bulunan Nihat Uysallı, depremin ardından devlet, vatandaş ve özel sektörün hep birlikte hareket ederek bu zorlu süreci en hızlı şekilde atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu zorlu süreçte ekonomiye katkısı nedeni ile ihracatı artırmanın daha önemli hale geldiğini, son yıllarda yaşanan pandemi, Rusya-Ukrayna gerilimi, enerji krizinin ihracatçıları zorlu rekabet koşullarında hızlı reaksiyon alma refleksine yönlendirdiğini, artan maliyetlerin ürün geliştirme, yeni ve uzak pazarlara yönelme gibi alternatif tedbir arayışlarını kaçınılmaz kıldığını vurgulayan OAİB Başkanı Uysallı şu görüşlere yer verdi: “Enerji ithal etmek durumunda olan ve bu piyasaya müdahalesi sınırlı olan Türkiye gibi ülkeler için “ihracat” stratejik bir konudur ve özel olarak üzerinde politika geliştirmemiz gereken bir alandır. En önemli unsur ise rekabetçi olabilmektir. Fiyat, kalite, teknoloji ve inovasyon kapasitesi gibi kriterler açısından güçlü olabildiğimiz ölçüde rekabet edebiliyor ve pazarları geliştirebiliyoruz. Hammadde tedariki giderek daha stratejik bir unsur haline geliyor ve ülkeler arasında bir dış politika aracı haline dönüşüyor.

40 BİNE YAKIN ÜYEYE DESTEK

Rekabet gücümüzü artırmak için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu işbirliği her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Son dönemde yaşadığımız bu zorlu global koşullarda Ticaret Bakanlığı’mız tarafından verilen destekler yeniden ele alınarak ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmiş, yeni destek unsurları ihracatçılarımızın kullanımına sunulmuş ve bazı destek kalemleri için prefinansman imkânı sağlanarak destek üst limitleri de artırılmıştır. OAİB olarak görev alanımızdaki 8 sektör ve Türkiye genelinde sayıları 40 bine yaklaşan üyemize bu destek imkanlarını en hızlı şekilde ulaştırmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle tüm ekibimizle beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya her zaman olduğu gibi hazırız.

“ÇORUM’UN HUBUBAT İHRACATI % 50 ARTTI”

Bugün burada tanıtımı için bulunduğumuz UR-GE Proje desteği de Bakanlığımızın sağladığı önemli desteklerden biridir. Umuyorum ki burada tanıtım toplantısını yaparak başladığımız projeler de katılımcı firmaların ihracatına olumlu etkiler yaparken bir yandan Çorum’un ihracat listesinde üst sıralara taşıyacak, diğer bir yandan da ülkemize döviz girişi sağlayacaktır. Çorum’un 2022 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracatı bu yılın ilk 4 ayında 500 milyon dolara yaklaştı. Çorum iller arasında ihracatta 22. sırada yer almaktadır. Sektörel olarak baktığımızda Çorum ihracatının başını; makine ve aksamları, mobilya kâğıt ve orman ürünleri, tekstil ürünleri ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri çekmektedir. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörü özelinde ise Çorum’un toplam ihracatı 2022 yılı itibariyle 54,9 milyon dolar olup bir önceki yıla kıyasla %50 artış kaydedilmiştir. OAİB olarak UR-GE projelerinin ilkini gerçekleştirmek üzere ihracat potansiyeli çok daha yüksek olan Çorum’da amacımız bu proje ile halihazırda ihracat yapan firmalarımızın ihracatını artırmak, diğer taraftan ihracata başlamamış olan firmalarımızı bu çerçevede destekleyerek başlangıç yapmalarına katkıda bulunmaktır”

“TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE İNANILMAZ FIRSAT VAR”

Son 3 yılda dünyada çok önemli değişimler olduğunu, Türkiye’nin stratejik anlamda en önemli bölgelerden biri haline geldiğini, Türkiye’de Çorum’u merkez aldığımızda 3 saatlik bir uçuşla 4 Trilyon dolarlık bir ekonominin dibinde olduğumuz ve üretimin bu bölgeye kaydığını anlatan Nihat Uysallı bütün paradigmaların değiştiği bu dönemde istersek ülkemiz için inanılmaz sonuçlara dönüşecek büyük bir fırsatın önümüzde olduğunu, ihracatçı birlikleri olarak buna katkı sağlamak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.

“ZENGİNLİĞİN YOLU İHRACATTAN GEÇER”

Toplantıda daha sonra söz alan Ticaret Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Mühendisi hemşehrimiz Abdullah Dursun Türkiye’nin zengin ve güçlü bir ülke olmasının yolunun ihracattan geçtiğini açıkladı. Abdullah Dursun toplantıda Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi’ni sunumla anlattı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugüne kadar 4 UR-GE projesini yürüterek 3 tanesini tamamladığını belirten Dursun, Çorum ile gurur duyduklarını, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar sektöründe de bir atılım yapacağını düşündüklerini bildirdi.

UR-GE Projelerinde temel hedefin firmaların rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırmak olduğunu, bu konuda ihracatçı firmalara önemli destekler sağlandığını söyleyen Dursun, “Bizim güçlü ve zengin bir ülke olmamızın yolu ihracattan geçmektedir. Bu hedefe ulaşmakta firmalarımıza önemli görevler düşmektedir” diye konuştu.

Toplantıya verilen aranın ardından ise katılımcılara iyi proje örnekleri ile ilgili sunum yapıldı. Toplantı soru cevap bölümü ile son buldu.