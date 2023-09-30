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Ünlü ekonomist İslam Memiş, gram altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. Gram altının 3500 lirayı göreceği iddiasında bulunan ve tarih veren Memiş; Ons altın 1921 dolarda. 1930 dolar test edildi, geri geldi. Fed'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 - 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında. Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı.



Gram altın 1660 lira seviyesinde. Fos. 1700 - 1708 lira seviyesinde. 1700 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Bu fiyatlar kalıcı değil. Fed'e kadar baskı altında kalacak, Fed sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi. Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu.

2024 yılında ise 2500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3500 ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında." ifadelerine yer verdi.