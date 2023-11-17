ABD’DE ENFLASYON HIZ KESTİ
Salı günü ABD’de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda enflasyon beklentilerin altında yüzde 3.2 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyonda ise aylık ve yıllık bazda düşüş dikkat çekti.
ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi Fed’in faiz oranlarını daha fazla süre sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Pek çok kurum Fed’in aralık ayında faizi sabit tutmasını bekliyor.
DÜN 2 KRİTİK VERİ AÇIKLANDI
Öte yandan ABD’de dün sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. ABD’de sanayi üretimi düşüş gösterirken, işsizlik maaşına başvuranların sayısı 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ONS ALTIN DÜN HAREKETLENDİ
ABD’de açıklanan veriler sonrasında akşamüzerine doğru piyasa hareketlendi. Ons altın 1988 dolar seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. Ons altın günü 1981 dolardan kapattı.
GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ
Ons altındaki yükseliş gram altın fiyatının yukarı yönlü seyretmesine neden oldu. Dün gram altın fiyatı 1832 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra 1821 liradan kapandı.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR
Bugün ise gram altın fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Güne 1825 liradan başlayan gram altın 1846 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1831 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1817 lira seviyesi görüldü.
ONS ALTINDA SON DURUM NE?
Haftanın son işlem gününe 1981 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1983 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1978 dolar, en yüksek ise 1987 dolar seviyeleri test edildi.
Kaynak: Milliyet