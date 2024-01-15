Altın fiyatları 15 Ocak... Geçen haftanın sonuna doğru yükselişe geçen altın fiyatları güne yine yüksekten başlıyor. Bugün gram altın 1.988 TL'den, çeyrek altın ise 3.181 TL'den güne açılış yaptı. İşte, 15 Ocak Pazartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

1.988,26

1.988,53

ALTIN/ONS FİYATI

2.047,89

2.048,29

ÇEYREK ALTIN FİYATI

3.181,21

3.251,24

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

12.724,85

12.965,21

YARIM ALTIN FİYATI

6.342,54

6.502,49

ZİYNET ALTIN FİYATI

12.724,85

12.965,21

ATA ALTIN FİYATI

13.593,26

13.931,51

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.092,32

1.477,95

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.870,52

1.985,08