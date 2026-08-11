Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Goalball müsabakaları kapsamında bulundukları Çorum’da Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Goalball müsabakaları ve görme engelli sporcuların sportif faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, nazik ziyaretleri dolayısıyla Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, Çorum’da düzenlenen müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR