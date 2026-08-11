Çorum’da su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetim ve kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Ağustos’ta Boğazkale ilçesinde faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik tesisi ile Evci Baraj Gölü’nde denetimler gerçekleştirildi. Kontrollerde su ürünleri mevzuatı kapsamında gerekli incelemeler yapıldı.

280 METRE HAYALET AĞ ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerin 7 Ağustos’taki adresi ise Uğurludağ ilçesinde bulunan ÜLKÜM 1 HES sahası oldu. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, yasadışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 280 metre hayalet ağ ile 600 metre paraketa ele geçirildi.

ÇORUM BARAJ GÖLÜ DE DENETLENDİ

8 Ağustos’ta ise Çorum Baraj Gölü’nde İl Müdürlüğüne ait su ürünleri kontrol botuyla kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Su alanı, su altı ve su üstünün detaylı şekilde tarandığı denetimde herhangi bir ihlale rastlanmadı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünleri stoklarının korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR