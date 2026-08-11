Çorum Şeker Fabrikası’nın üretim dönemindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla alınacak mevsimlik işçiler için iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

10 Ağustos 2026 tarihinde Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen mülakatlara, başvuruda bulunan çok sayıda aday katıldı.

İŞKUR yetkilileri ile Çorum Şeker Fabrikası insan kaynakları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, adayların nitelikleri ve başvuru şartları değerlendirildi.

Mülakat sürecini başarıyla tamamlayan adayların, Çorum Şeker Fabrikası’nın yaklaşan kampanya döneminde görev yapacağı bildirildi.

Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, istihdama yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK