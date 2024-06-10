Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun geçen hafta içinde Devlet Tiyatrosu’nda verdiği konserler, gerçek anlamda bir müzik ziyafetine dönüştü.

Şef Ecz. Enver Leblebicioğlu yönetimindeki TSO Korosu, birinci bölümde Hicaz, ikinci bölümde ise Nihavent makamında eserler seslendirdi.

Konserin sunuculuğunu Keziban Kodaz başarıyla gerçekleştirirken, saz heyeti şu isimlerden oluştu:

Kemanlar: Aycan Bilgener, Akif Çıta, Bilgehan Tozlu, Elif Çıta. Ney: Mustafa Erzen. Yan flüt: Ömer Furkan Mert. Udlar: Ayşe Coşkuner, Bahadır Büyükgazez, Bengül Kestem Yüceel, Levent Kol. Mızraplı tambur: Nuri Sezikli. Klavye: Levent Coşkuner. Ritimler: Harun Şahin, Sefer Kalkan, Uğur Gülay.

Koro elemanları:

Kadın sesler: Esin Tufan, Fatma Çöplü, Gülden Arzoğlu, Gözde Zorlu, Gönül Sancar, Damla Kaplan, Leyla Tuluk, Melike Ünver, Nimet Hayta, Nuran Özkaya, Nuran Kural, Nükhet Kelepir, Özlem Afat, Özlem Demirtaş, Öznur Yetkin, Selma Eliaçık, Yasemin Çirpi, Yeter Şahin.

Erkek sesler: Abdulhalik Kuşcu, Bahadır Özkan, Celal Ertan, Fatih Metin, Gürkan Zorlu, Hüseyin Emniyet, Hakan Özcanbaz, Hayati Kır, Kamil İdikut, Mustafa Turalı, Mehmet Türkoğlu, Murat Aşgın, Murat Özkaya, Selim Özdem, Şehmus Aslan, Ünsal Arslan, Faruk Taşkın, Türker Cengiz.

Konser, Koro tarafından seslendirilen Dede Efendi’nin Hicaz makamındaki şarkısıyla başladı: Ey büt-i nev eda olmuşum müptela.

Solo şarkılar ise şöyle sıralandı:

Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım (Beste: Teoman Alpay. Güfte: Nihat Açar. Solistler: Gözde Zorlu-Gürkan Zorlu.

Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni (Beste: Kerem Güney. Güfte: H. Münir Ebcioğlu. Solist: Yasemin Çirpi.

Yeşil başlı telli turnam (Notaya alan: Erkan Sürmen. Derleyen: Selahattin Erorhan. Solist: Yeter Şahin)

Değdi saçlarıma bahar gülleri (Seyirciler tarafıdan seslendirildi)

Ah edip inlerim gurbet elinde (Beste: Kadri Şençalar. Güfte: Celal Ertan. Solist: Murat Özkaya)

Albümlerden çıkarttığın (Beste ve güfte: Yusuf Nalkesen. Solist: Melike Ünver)

Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım (Beste: Hüsnü Üstün. Güfte: Aşkın Tuna. Solist: Gülden Arzoğlu)

Kayboldum kaybolan yıllar içinde (Beste ve Güfte: Metin Eryürek. Solist: Murat Aşgın)

Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla (Beste: Kaptanzade Ali Rıza Bey. Solist: Mustafa Erzen)

Yollarına gül döktüm (Beste ve Güfte Sadettin Kaynak. Koro)

Konserin ikinci bölümünde Hihavent eserler icra edildi.

Koro: Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler (Beste: Münir Nurettin Selçuk. Güfte: Faruk Nafiz Çamlıbel). Mihrabım diyerek sana yüz vurdum (Beste: Avni Anıl. Güfte: Turgut Yarkent). Hatırla sevgili o mesut geceyi (Beste ve Güfte: Muhlis Sebahattin Ezgi). Bekledim de gelmedin sevdiğimi bilmedin ( Beste. Yesari Asım Arsoy).

Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye (Beste: Neveser Kökdeş. Güfte: Necmettin Hunca. Solistler: Esin Tufan, Celal Ertan)

Sen kimseyi sevemezsin (Beste: Kamuran Yarkın. Güfte: Doğan Işıksaçan. Solist: Damla Kaplan)

Duruşun andırır asil soylu mu (Beste: Ünal Narçın. Güfte: Aşık Yener. Solist: Özlem Demirtaş)

Seninle bu aşkı kaldığı yerden (Beste: Dursun Karaca. Güfte: Saadet Vural. Solist: Nimet Hayta)

İçimde nice uzun yılların özlemi var (Beste: Avni Anıl. Güfte: Ümit Yaşar Oğuzcan. Solist: Murat Özkaya)

Erişti nev bahar eyyamı (Beste: Arif Sami Toker. Güfte: Şair Nedim. Solist Nuran Özkaya)

Aşkın bahardı ( Beste: Yıldırım Gürses. Koro)

İzleyicilerin ısrarlı istekleri karşısında Kürdilihicazkâr eser: Safalar getirdiniz, sefa geldiniz dostlar (Beste: Avni Anıl. Güfte: Reşat Özpirinççi).