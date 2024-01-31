Göç İdaresi ve İŞKUR arasında 30 Ocak 2024 günü imzalanan protokole istinaden kurumda 6 ay süreyle 5 kişi istihdam edilecek.

İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre; 19 Şubat 2024 tarihinde işe başlayacak program 19 Ağustos 2024 tarihinde sonlandırılacak. Katılımcılar haftada 5 gün çalışacak, tatil günleri Cumartesi ve Pazar olacak.

Başvuruları 05-09 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak katılımcıların tamamı, liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre Noter kurası yöntemiyle belirlenecek. Kura çekilişi 14 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek ve kurumun sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacak. Sonuç listeleri ise kura çekilişinin ardından İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 09 Şubat 2024 Cuma günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler - İş arayan - Toplum Yararına Programlar - TYP Başvuru” kısmından program numarasını (317684) yazıp seçerek başvuru yapması gerekiyor. Başvuruda sorun yaşayanların İl Müdürlüğü personelinden başvuru için yardım talep edebileceği vurgulandı.

Daha önce TYP’den 9 ay süre ile yararlananların ve aynı adresten iki kişinin başvuru yapamayacağı belirtilen açıklamada başvuru için TC vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, öğrenci, emekli, malül aylığı almıyor olmak gerektiği de bildirildi.

(Haber Merkezi)