Çorum TSO’nun evsahipliğinde düzenlenen ve Gliparis Kurucusu Öznur Alkan, KEDV Gıda Mühendisi ve Süt ve Süt Ürünleri Eksperi Nurper Özcan ile İyimser Abla Kurucu Ortağı Aysel Şairoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin ardından TSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın, TOBB Girişimcilik Müdür V. Duygu Kılıç Çanakçımaksutoğlu, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Mihriban Akyüz, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, HİTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Sabiha Kılıç, Genç Girişim Yönetişim Derneği Başkanı Özden Özkeser, OKA Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Birim Başkanı Sümer Çakır, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Düzce, Bartın ve Kastamonu illerinin Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanları ve üyeleri ile girişimciliğe ilgi duyan gençlerin katılımı ile Alacahöyük Müze ve Ören Yeri, Boğazköy Müzesi, Hattuşaş Antik Kenti, Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı’na gezi düzenlenecek Hitit tarihi tanıtıldı.

Kadınlar ayrıca bölgedeki kadın girişim ürünlerine örnek olarak Hitit Köyü’nde faaliyet gösteren S.S. Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni de ziyaret ettiler.