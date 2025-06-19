Arca Çorum FK’da transfer çalışmaları büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütülürken, takımdan gönderilecek oyuncuları yeni teknik direktörün belirleyeceği belirtildi.

ÖNCE HOCA

Başkan Oğuzhan Yalçın ve yeni dönemde CEO olarak görev yapacak kulüp tercümanı Mustafa Çiçekay ile birlikte transfer çalışmalarını yürüten Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, 26 Haziran’da Bolu-Gerede’de başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde ilk olarak teknik direktörü belirleyeceklerini açıkladı. Teknik direktörle ilgili görüşmeleri bizzat Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yürüttüğünü belirten Fettahoğlu, her an bir gelişme olabileceğini ifade ederken, yeni hocanın Süper Lig, 1.Lig ve hatta Avrupa’dan da olabileceğini söyledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN OYUNCULAR BOLU KAMPINA KATILACAK

Teknik direktörün hafta sonuna kadar açıklanabileceğini ifade eden Muhammed Fettahoğlu, gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili olarak da, kimseyi göndermeyeceklerini, kiralıktan dönen ve sözleşmesi devam eden tüm futbolcuların Bolu kampına katılacağını, kamptaki performanslarına göre de gidecek oyunculara yeni teknik direktörün karar vereceğini sözlerine ekledi.