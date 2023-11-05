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Firma yetkililerinin sorunlarını dinleyen Oğuzhan Kaya, firmaların taleplerini ve sorunlarını dinleyip not aldıklarını aktararak, “Yapı denetimci arkadaşlarımızın sorunları bizim sorunumuz. Gerek duyulan yasal düzenlemeler ile sahada yaşanan sorunlar üzerine istişarelerde bulunduk” dedi.

“NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ”

Milletvekili Kaya, en kısa sürede gerek ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler konusunda, gerekse diğer talepleri karşılamak üzere TBMM’de gerekli çalışmalarda bulunup, ne gerekirse yapacaklarını söyledi.